شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الخزنة للتأمين توافق على استمرار النشاط ودخول مستثمرين جدد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لشركة الخزنة للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها، وتخفيض رأسمالها من 420 مليون درهم إلى 150 مليون درهم لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.

ووافقت العمومية على استخدام الاحتياطي القانوني ورصيد علاوة الإصدار بالكامل لإطفاء جزء آخر من الخسائر المتراكمة، وزيادة رأس المال بقيمة 50 مليون درهم إلى 200 مليون درهم عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة أو عن طريق إدخال مستثمرين جدد لضخ مبلغ الزيادة.

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ووافقت أيضاً على طلب مجموعة من المساهمين يمثلون نسبة تزيد على 10% من رأس المال على إدخال مستثمرين جدد على الشركة بقيمة لا تزيد على 300 مليون درهم وأن لا يتجاوز حجم الاستثمار 900 مليون درهم مع الحفاظ على حصة لشركة الخزنة لا تقل عن 20% من الشركة الجديدة.

تم تأسيس شركة الخزنة للتأمين في عام 1996 من خلال المرسوم الأميري الذي أصدره سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي. والشركة مرخصة لتوفير كافة أنواع التأمين بشكل عام إضافة الى أنشطة اعادة التأمين.

وقد دخلت شركة الخزنة للتأمين سوق العمل في نهاية شهر يناير 1997 وكان الانطلاقة الفعلية في شهر مارس 1997.