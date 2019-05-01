شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ... إعمار العقارية تفصح عن تفاصيل مشروع "ميناء راشد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المتوقع أن تكشف شركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي اليوم عن تفاصيل مشروعها التطويري الجديد ميناء راشد. يشار إلى أن "إعمار" تعتزم تطوير المشروع الجديد بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي بقيمة تصل إلى 10 مليارات درهم، بحسب صحيفة الخليج. ويهدف المشروع الجديد إلى بناء مدينة بحرية على غرار مدن سواحل المتوسط، ويشمل تطوير مركز للتسوق، وفيلات وفنادق ونواد لليخوت وشواطئ للترفيه. وكانت إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في العالم العربي، قد حققت أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 6.11 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى أرباح لها في 12 عاماً وتحديداً منذ 2007، وبنسبة نمو 10%، وذلك على خلفية ارتفاع إيراداتها إلى 25.69 مليار درهم بنمو بلغ 37% وهي أعلى إيردات للشركة على الإطلاق.

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