الان تتابع مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند مستوى 9361.96 نقطة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 57.76 نقطة ليقفل عند مستوى 9361.96 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 143 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 115 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات اسمنت ام القرى, اسمنت الجنوب, اسمنت الشمالية, التأمين العربية, اسمنت الجوف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كهرباء السعودية, الخليجية العامة, أسواق المزرعة, الحكير, لازودي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 3.89% .
فيما كانت أسهم شركات اسمنت الجوف, اسمنت نجران، الإنماء, التصنيع, زين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, التصنيع، واسمنت الجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 1.60 نقطة ليقفل عند مستوى 3586.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 88 ألف سهم تقاسمتها 104 صفقات.
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