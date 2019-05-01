شكرا لقرائتكم الكويت تدشّن جسراً من بين الأطول في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 16:43

الكويت - أ ف ب - دشّنت الكويت اليوم الأربعاء جسراً يمتد على طول 36 كلم فوق البحر ويعد من الأطول في العالم لربط العاصمة بشمالها النائي، حيث يقع مشروع "مدينة الحرير" التي تخطّط الحكومة لضخ بلايين الدولارات فيها أملاً في إحياء روح "طريق الحرير" التجاري التاريخي.



ويمتد "جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح"، أمير البلاد السابق الذي توفي عام 2006، الذي يعد من أطول الجسور في العالم، من العاصمة الكويت إلى منطقة الصبية قرب العراق وإيران. ويفترض أن يقلّص الجسر البحري زمن القيادة بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية من 90 دقيقة حالياً إلى أقل من نحو 20 دقيقة.

وشارك في تدشين الجسر مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه.

وصمّمت مجموعة "سيسترا" الفرنسية الجسر الذي نفذته المجموعة الكورية الجنوبية "هيونداي" بالتعاون مع شركة "المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية".

وأكدت شركة "سيسترا" الفرنسية في بيان أن كلفة الجسر بلغت 3.6 بليون دولار واستغرق تنفيذه 5 سنوات. وبُني الجسر فوق أكثر من 1100 دعامة يبلغ عرض الواحدة منها نحو 3 أمتار، وثُبّت بعضها على عمق 72 متراً في قاع البحر، فيما يتراوح ارتفاعه عن سطح البحر بين 9 أمتار و23 متراً.

Advertisements

وقالت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري خلال حفل الافتتاح إن "الكويت تبدأ مع تدشين الجسر عهداً جديداً في بناء كويت 2035"، الرؤية الاقتصادية التي تعتمدها الامارة والهادفة إلى تنويع اقتصادها.

وأضافت: "المشروع ذو جدوى اقتصادية كبيرة، وشراكتنا مع كوريا الجنوبية تعكس تطوراً ملحوظاً في العلاقات بين البلدين على المستويَين الاقتصادي والسياسي".

وتتوقع الحكومة الكويتية أن تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع "مدينة الحرير" في الصبية نحو 100 بليون دولار. وعلى ورغم التراجع الحاد في أسعار النفط في السوق العالمية، فإن الكويت التي يشكل النفط 95 في المئة من ايراداتها تعهّدت عدم المسّ بالمشاريع الاستثمارية الكبرى.

وتملك الكويت صندوقاً سيادياً خارج الدولة تبلغ احتياطاتها من النقد الاجنبي فيه 600 بليون دولار، وتدير خطة تنمية خمسية تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو 115 بليون دولار.

وتقول السلطات ان الجسر البحري يوفر رابطاً استراتيجياً بين الكويت والمنطقة الشمالية. وتشير إلى أن خطة تنمية منطقة الصبية تشمل إلى جانب بناء قطاع سكني في "مدينة الحرير"، مشاريع اقتصادية أخرى بينها إنشاء مرفأ في جزيرة بوبيان القريبة، أكبر الجزر الكويتية.

ويشكل الجسر عنصراً رئيساً في خطة انشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية الحرة في الشمال الكويتي والتي من المفترض أن تقام على 5 جزر كويتية قرب شواطئ العراق وايران.