شكرا لقرائتكم "هواوي" تتفوق على "آبل" في سوق الهواتف الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 15:26

سان فرانسيسكو - أ ف ب - تجاوزت مبيعات "هواوي" الصينية من الهواتف الذكية مبيعات منافستها الأميركية "آبل" في الربع الأول من العام الحالي، منتزعة منها المرتبة الثانية عالمياً في سوق الهواتف الذكية الذي تتصدره "سامسونغ"، وفق ما أفادت شركة تتابع الأسواق.



وتم شحن 310.8 مليون هاتف ذكي عالمياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بتراجع 6.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها عام 2018، بحسب معلومات أوليّة صدرت عن "شركة البيانات الدولية" الصينية.

وأضافت الشركة أن ذلك يعني تراجع عمليات شحن الهواتف الذكية عالمياً للربع السادس على التوالي. ونوهت إلى أن هذه النتائج تعد مؤشراً على أن عام 2019 سيكون عاماً جديداً من التراجع الإجمالي في عمليات شحن الهواتف الذكية، باستثناء النمو القوي الذي تشهده "هواوي".

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وقال مدير برنامج الأجهزة المحمولة لدى "شركة البيانات الدولية" رايان ريث: "بات من الواضح بشكل متزايد أن هواوي تركز بشكل كبير على تعزيز موقعها في عالم الأجهزة الجوالة، مدفوعة بالهواتف الذكية". وأضاف أن "التحديات لا تزال تواجه سوق الهواتف الذكية في كافة المجالات تقريباً، لكن هواوي تمكنت من زيادة عمليات الشحن 50 في المئة".

وتراجعت عمليات شحن الهواتف الذكية الجديدة التي تنتجها شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية 8.1 في المئة إلى 71.9 مليون في الربع الأول، بينما سجلت "هواوي" نمواً نسبته 50.3 في المئة فشحنت 59.1 مليون هاتف ذكي، ما وضعها على "مسافة قريبة جداً" من سامسونغ، بحسب "شركة البيانات الدولية".

وأشارت الشركة إلى أن "آبل" واجهت تحديات في الربع الأول مع تراجع عمليات شحن هواتف "آي فون" 30.2 في المئة مقارنة بالعام السابق، ليبلغ عدد الوحدات التي تم شحنها 36.4 مليون.

وأوضحت الشركة أن خفض الأسعار في الصين والعروض لم تكن كافية لإقناع الناس بشراء هواتف "آي فون" جديدة. وحققت "آبل" نتائج مالية أفضل من المتوقع في الربع الأخير بينما ساعدت الأرباح الناجمة عن الخدمات في التعويض عن تراجع مبيعات أجهزة "آي فون"، ما أدى إلى تحسّن أسهم الشركة.