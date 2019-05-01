شكرا لقرائتكم خبر عن مخزونات النفط تهبط 8.7 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت بيانات معهد البترول الأمريكي عن هبوط مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة بشكل حاد الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام هبطت 8.7 ملايين برميل في الأسبوع الماضي إلى 513.2 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل.
كما انخفضت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل في حين توقع محللون انخفاضها بـ1.1 مليون برميل.
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