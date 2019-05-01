شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقرر خفض أسعار الوقود الشهر المقبل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الطاقة الإماراتية عن خفض أسعار الوقود في الدولة خلال يونيو/ حزيران المقبل، بناءً على متوسط الأسعار العالمية.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، ‏إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت تسعير لتر البنزين "سوبر 98" في محطات التوزيع عند 1.96 درهم (حوالي 0.53 دولار)، مقابل 2.01 درهم (حوالي 0.54 دولار) في مايو/ أيار الجاري.

وسيتراجع سعر "بنزين 95" (الأكثر شعبية)، بنسبة 2.6% الشهر القادم، إلى 1.85 درهم (حوالي 0.50 دولار) مقابل 1.90 درهم (حوالي 0.51 دولار).

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ووصل سعر "بنزين 91" إلى 1.78 درهم (حوالي 0.48 دولار) مقابل 1.83 درهم (حوالي 0.49 دولار)، بتراجع 2.7%.

وأضافت وزارة الطاقة - وفق البيان - أن أسعار الديزل ستنخفض بنسبة 3.5% من 1.97 درهم (حوالي 0.53 دولار) إلى 1.90 درهم (حوالي 0.52 دولار).

وكانت الإمارات، بدأت تحرير أسعار الوقود اعتبارًا من مطلع أغسطس/آب 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقًا للأسعار العالمية.

ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.