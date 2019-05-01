شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة عجمان الإعلامية الحرة تطلق مجموعة من الحزم الإستثمارية الجديدة لرفد إقتصاد الدولة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أطلقت مدينة عجمان الإعلامية الحرة، الوجهة الإستثمارية الجديدة في امارة عجمان والتي تمثل احدث الروافد الداعمة للإقتصاد المحلي بالإمارة والدولة بصورة عامة مجموعة من حزم الخدمات الملائمة والميسرة للراغبين في الانطلاق بأعمالهم ورجال الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسط اجواء عصرية ومحفزة، وفي فضاء استثماري جديد للإعلام والاعلام الرقمي وخدمات الميديا والديجتال.

ويقول سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة، "يُعتبر رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزتين أساسيتين للاقتصادات الوطنية في جميع أنحاء العالم. ونحن ملتزمون بدعم المستثمرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات ميسرة وذات تكلفة فعالة مما سيدعم هذا القطاع وسيعزز أيضًا ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة وجهات الأعمال التجارية العالمية."

وفي اطار الدعم والتحفيز اصدر سموه قرارًا تاريخيًا بإلغاء كافة ودائع الضمان المتعلقة بإجراءات التأشيرات للشركات الجديدة التي اتخذت من مدينة عجمان الإعلامية الحرة مقرًا لها، واعتبر المتابعون انهذا القرار واحدًا من عدة مزايا نقوم بتوفيرها المدينة الاعلامية لدعم قطاع الإبداع والإعلام والترفيه".

علاقات استراتيجية

تعقد مدينة عجمان الإعلامية الحرة تحالفات استراتيجية مع أبرز المؤسسات في أسواق رئيسية مثل الهند ومصر في المرحلة الأولى.

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وعن التطورات الأخيرة وعلاقات التعاون في الأسواق الدولية، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة: "نجحنا في إقامة تحالفات طويلة الأمد مع اثنين من أكبر المؤسسات الإعلامية في الهند، تايمز أوف إنديا (Times of India) وهندوستان تايمز (Hindustan Times)، إذ وقّعنا مذكرة تفاهم مع "هندوستان تايمز" ويجري حاليًا وضع الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم الأخرى مع مجموعة "تايمز أوف إنديا".

وعلى نحو مماثل، تُعد مصر سوقًا رئيسيًا مهمًا لمدينة عجمان الإعلامية، فهي رائدة في مجال الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وزار مصر مؤخرًا وفد رفيع المستوى يترأسه سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، والتقى بمعالي الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والعديد من المؤسسات والهيئات الحكومية في مصر ونجح في توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المتبادل.

وُقِعَت أولى هذه المذكرات مع المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمصر، وهي إحدى أقدم المناطق الحرة ذات الطبيعة الإعلامية بمنطقة الشرق الأوسط، ويتولى تسيير شؤونها طاقم إداري تابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر.

كما تم توقيع شراكة متميزة أخرى مع مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، وهي إحدى أكبر المناطق الحرة الإعلامية وتحظى بالعديد من المزايا والخدمات الاستراتيجية في مصر.