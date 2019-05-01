شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتلقى 3 مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك أن مصر تلقت ثلاثة مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية، بحسب وكالة رويترز.

وباعت مصر الأسبوع الماضي ما قيمته 750 مليون دولار من سندات مدتها خمس سنوات بعائد بلغ 5.45 بالمئة ومليار دولار من سندات مدتها عشر سنوات بعائد قدره 6.65 بالمئة و1.25 مليار دولار من سندات مدتها 30 عاما بعائد 7.95%.

وفي يناير/كانون الثاني باعت مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.

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وفي أبريل/نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج أيضا قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي لكن لائحته التنفيذية لم تصدر حتى الآن.