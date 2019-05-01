شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدرس فرض رسوما على واردات الخلايا الشمسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطرت الولايات المتحدة الدول الأخرى المئة والثلاث والستين الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بأنها تدرس فرض رسوم جمركية "وقائية" طارئة على الخلايا الشمسية المستوردة. Advertisements وبمقتضى قواعد منظمة التجارة يمكن للدول أن تفرض رسوما جمركية وقائية مؤقتة لحماية صناعة من زيادة حادة غير متوقعة وضارة في الواردات. وأبلغت الولايات المتحدة المنظمة أن لجنة التجارة الدولية الأمريكية ستوصي بحلول الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول بشأن ما إذا كان سيتم المضي قدما في فرض تلك الرسوم.

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