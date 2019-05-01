شكرا لقرائتكم خبر عن الفائض التجاري القطري يرتفع لأكثر من مثليه في ابريل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حقق الميزان التجاري السلعي القطري خلال شهر ابريل الماضي فائضا مقداره 9.8 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً قدره 5 مليار ريال أي ما نسبته 105% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016. وأفادت بيانات نشرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية بأن إجمالي الصادرات القطرية قد ارتفع خلال شهر ابريل الماضى إلى 18.8 مليار ريال بارتفاع نسبته 25% مقارنة بشهر ابريل عام 201. هذا وانخفضت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال وبنسبة 12.5% مقارنة بشهر ابريل عام 2016، و بانخفاض نسبته 8.8% مقارنة بشهر مارس 2017.

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