شكرا لقرائتكم خبر عن 7.8 مليار جنيه حصيلة خسائر البورصة خلال جلسات شهر إبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 7.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر إبريل الماضى، ليغلق عند مستوى 808.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1% عن الأسبوع الماضى.

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واستقر رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى عند مستوى 425.1 مليار جنيه خلال شهر إبريل الماضى، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 270.1 مليار جنيه إلى 262.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 695.2 مليار جنيه إلى 688 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1%.