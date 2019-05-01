ما لا تعرفه عن "مونوريل" العاصمة الإدارية وأكتوبر × 10 معلومات

كتب: أحمد حسن

لا شك أن الدولة تسابق الزمن لتنفيذ كافة المشروعات التى تتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، سواء داخلها أو تخدم على مشروع بها، ومنها مونوريل العاصمة الإدارية، والمقرر بدء تنفيذه خلال العام الجارى..وفى هذا التقرير نستعرض أهم 10 معلومات عن مونوريل العاصمة الإدارية وهى كالتالى..

1- المونوريل هو وسيلة نقل جماعي كثيفة أحادي السكة ويسير علي كمرة خرسانية معلقة.

2- تبلغ السعة القصوى للمونوريل الحديث حوالى مليون راكب يومياً.

3- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أكد أن اختيار المونوريل يأتي لتلبية طلب الركاب وفقا لخطط...