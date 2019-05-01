شركات المحمول تفقد 1.7 مليون مشترك بالإنترنت خلال شهر

كتب: أحمد أبوعقيل

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي تصدر وزارة الاتصالات، عن تراجع عدد مشتركي المحمول خلال فبراير الماضي ليصل إلى 93.13 مليون مشترك مقابل 93.43 مليون مشترك في يناير الماضي.

وبذلك يكون سوق المحمول فقد نحو 300 ألف مشترك خلال شهر فبراير 2019، مقارنة بيناير من العام نفسه، بحسب التقرير.

وقال التقرير إن هناك تراجع في أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول بنحو 1.7 مليون مشترك في فبراير الماضي ليصل إلى 32.49 مليون مستخدم مقابل 34.13 مليون مستخدم في يناير الماضي.

كما تراجع مستخدمي الإنترنت عن طريق USB، ليصل إلى 3.08 مليون مستخدم مقابل 3.15 مليون مستخدم في يناير الماضي.

التليفون الأرضي

وأظهر تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادر فى أبريل، عن وصل حجم الاشتراكات بخدمات التليفون الأرضى والمحمول بمصر إلى نحو 101.58 مليون مستخدم حتى شهر يناير 2019 مقابل 107.93 مليون اشتراك فى يناير 2018، ما يشير إلى تراجع فى حجم الاشتراكات بنحو 6.35 مليون اشتراك.

إلا أن المفارقة تشير إلى تراجع الاشتراكات بالهاتف المحمول مقابل زيادة فى الاشتراكات فى التليفون الأرضى خلال عام حيث وصل حجم الاشتراكات بالتليفون المحمول إلى 93.43 مليون اشتراك مقارنة بشهر يناير 2018 حيث وصل حجم الاشتراكات إلى نحو 101.32 مليون، فيما ارتفع حجم الاشتراكات بالتليفون الأرضى إلى 8.15 مليون فى يناير 2019 مقارنة بنحو 6.61 مليون فى يناير 2018.

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أسباب تراجع الاشتراكات بالهاتف المحمول

وشهد حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول تراجع على مدار الشهور الماضية بعدما كان قد تخطى عدد السكان حيث كان هناك نمو وهمى للمشتركين يتعلق بهؤلاء الذين يقومون بشراء خطوط للإستفادة بعرض ترويجى معين طوال مدة العرض فقط، ثم ترك الخط لشراء خط جديدة لشبكة أخرى للاستفادة من عرض ترويجى جديد لها، وذلك مع بيع الخطوط بشكل شبه مجانى للشركات قبل إقرار رسم تنمية على خطوط المحمول الجديدة.

واتخذ جهاز تنظيم الاتصالات خلال السنوات الماضية عددا من الإجراءات ساهمت فى ضبط سوق المحمول منها تسجيل بيانات الخطوط المجهولة وقصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية للشركات وفرض قواعد جديدة لتسجيل الخطوط.

أسباب زيادة الاشتراكات بالتليفون الأرضى

وشهد التليفون الأرضى زيادة فى حجم الاشتراكات بسبب ADSL حيث ترتبط خدمات الانترنت الأرضى بالاشتراك بخدمة التليفون المنزلى وهو ما يعطى قبلة الحياة للتليفون الأرضى والذى عادة ما كان يشهد تراجع مقابل الهاتف المحمول.