تركيا ترفع الضرائب على التبغ والهواتف المحمولة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

رفعت تركيا الحد الأدنى للضريبة المقطوعة على منتجات التبغ إلى 0.2679 ليرة من الصفر، وفقا لمرسوم رئاسي تم نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، فقد صدر قرار منفصل برفع ضريبة الاستهلاك الخاص على الهواتف المحمولة.

وستظل الضريبة على الأجهزة التي يقل أساسها الضريبي عن 640 ليرة عند 25% .

وتم رفع الضريبة على الأجهزة التي يتراوح أساسها الضريبي من 640 إلى 1500 ليرة إلى 40% .

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وبالنسبة لباقي الأجهزة، ستصل الضريبة إلى 50% .

وتدخل جميع التعديلات حيز التنفيذ من اليوم.

وتشهد تركيا منذ أشهر تراجعا في سعر صرف الليرة وارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم، وذلك على خلفية تقلب العلاقات مع الولايات المتحدة والمخاوف المرتبطة باستقلال البنك المركزي.