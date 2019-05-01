شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار صرف العملات بعد تثبيت سعر الدولار الجمركى أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” نص منشور الأسعار رقم 5 لسنة 2019 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، وذلك بخصوص أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال شهر مايو 2019 طبقًا لقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017 بتاريخ 15/2/2017. ويتضمن موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية على تثبيت سعر الدولار الجمركية على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق. وتحديد سعر الدولار الجمركى 17.2409 للسلع المنصوص عليها فى قائمة السلع غير الأساسية. Advertisements وسوف يتم العمل بهذه الأسعار اعتبارا من يوم 1 مايو حتى 31 مايو 2019.

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