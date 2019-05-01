شكرا لقرائتكم خبر عن القرين يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (ALQURAIN ) بصورة طفيفة في آخر جلساته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 2.00 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 380.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 400.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 380.00.00 ومستوى المقاومة 400.00 .