شكرا لقرائتكم خبر عن البيت يحول خسائره إلى أرباح – تحليل صباحي – 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد استناد سهم شركة بيت الأوراق المالية (SECH) لمستوى الدعم المحوري 50.00 في آخر جلساته ، ارتد منه ارتفاعاً على اثر اكتسابه بعضاً من الزخم الإيجابي ، ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.59% بما يعادل 0.30 نقطة ، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 50.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 53.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.00 ومستوى المقاومة 52.50 .