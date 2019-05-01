شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.85% بما يعادل -0.90 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 24.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 20.60 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.50 ومستوى المقاومة 24.00 .