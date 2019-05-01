شكرا لقرائتكم خبر عن رمال ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة رمال الكويت العقارية (REMAL) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.86% بما يعادل -1.80 نقطة ، وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 34.00 استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 38.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 37.10 .