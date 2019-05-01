شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المجموعة السعودية (2250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستقر اعلى مستوى المقاومة 26.79 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 30.10 إلى 21.44) ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.94% بما يعادل 0.25 ريال .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 26.79 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 28.25 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.20 ومستوى المقاومة 27.40 .