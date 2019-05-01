شكرا لقرائتكم خبر عن ينساب يتلقى دعماً إيجابياً – تحليل صباحي – 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ينساب (2290) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.83% بما يعادل 0.60 ريال ، وذلك بعد استناده لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

Advertisements

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 71.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 75.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 71.00 ومستوى المقاومة 75.00 .