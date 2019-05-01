شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سبكيم العالمية (2310) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح باختراق مستوى المقاومة 21.58 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 23.50 إلى 18.48) ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 21.58 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 22.43 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.14 ومستوى المقاومة 22.43 .