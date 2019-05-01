شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يواصل محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) على انخفاض في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.21% بما يعادل -0.04% ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 20.78 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 19.01 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.01 ومستوى المقاومة 20.00 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيرا يواصل محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 01-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.