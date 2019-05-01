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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البلاد (1140) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.96% بما يعادل 0.25 ريال ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 27.75 ، طيلة ثبات الدعم 25.03 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.20 ومستوى المقاومة 27.00 .
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