اسمنت المدينة يجني أرباحه – تحليل صباحي – 01-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم اسمنت المدينة (3003) لأعلى سعر في آخر جلساته عند 12.44 ، ليرتد منه انخفاضاً محولاً مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليجني بذلك أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.48% بما يعادل -0.18 ريال ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.20 ، بشرط ثبات الدعم 11.34 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 12.50 .

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