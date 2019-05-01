الان تتابع الذهب ينزل بعد مكاسب الأسهم الأمريكية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد مكاسب الأسهم الأمريكية الليلة الماضية في حين يسود الهدوء معظم أسواق آسيا بسبب عطلة عيد العمال وقبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن مسعار أسعار الفائدة الذي
تترقبه الأسواق عن كثب.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1278.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1280.70 دولار للأوقية.
وارتفعت الأسهم العالمية أمس الثلاثاء بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الديمقراطيين على إنفاق تريليوني
دولار على البنية التحتية.
ومن العوامل التي قد تضعف إغراء الذهب كملاذ آمن، بدء جولة محادثات بين الصين والولايات المتحدة في بكين اليوم سعيا لإنهاء
الحرب التجارية المريرة بينهما.
ونزل السعر الفوري للفضة 0.4 بالمئة إلى 14.88 دولار للأوقية في حين فقد البلاتين 0.6 بالمئة ليسجل 880.75 دولار.
وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1375.55 دولار للأوقية.
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