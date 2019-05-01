شكرا لقرائتكم 15 مليون دينار خسرتها أسهم البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 19 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 17:37

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين تراجعه بنهاية تعاملات اليوم (الثلثاء) مسجلا الخسارة الثالثة عل التوالي بنسبة 0.17 في المئة تعادل 2.50 نقطة، هبوطا الى 1433.92 نقطة في مقابل 1436.42 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 7.23 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على هبوط بنسبة 0.53 في المئة ما يعادل 4.23 نقطة الى 787.38 مقابل 791.61 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 4.34 في المئة.



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أما عن الاجماليات، نجد ارتفاعا في معدلات الاداء، إذ صعدت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 3.53 مليون سهم في مقابل 3.2 مليونا اليوم السابق بنسبة 11 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 877 ألف دينار في مقابل 738 ألف اليوم السابق بنسبة 19 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 69 صفقة في مقابل 111 صفقة بنسبة 38 في المئة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.79 بليون دينار بخسارة 15 مليون دينار نسبتها 0.17 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 17 شركة، ارتعفت أسهم 3 شركات، وتراجعت 3 شركات، واستقرت 10 شركات..

وعاود قطاع المصارف تصدر البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 465 ألف دينار بحريني، شكلت 53 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.58 مليون سهم، نفذت من خلال 23 صفقة.

وحل سهم الأهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 436 ألف دينار، نسبتها 45 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.4 مليون سهم، نُفذت من خلال 16 صفقات، تلاه سهم جي اف اتش بسيولة 137 ألف دينار، نسبتها 15.4 في المئة، نفذت من خلال 10 صفقات.