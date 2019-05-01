شكرا لقرائتكم "الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" يُقرض مصر 157 مليون يورو لشراء 6 قطارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - مارسيل نصر | منذ 19 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 17:40

أبرمت هيئة السكة الحديد المصرية مع شركة تالجو الإسبانية العالمية، عقد شراء وتوريد 6 قطارات بـ157 مليون يورو تم توفيرها عبر قرض من "البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية".



وقال وزير النقل المصري كامل الوزير: "يأتي التعاقد ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير أسطول العربات والقطارات في مرفق السكك الحديد، وهذا التعاقد، إضافة إلى التعاقد السابق مع التحالف المجري الروسي لتوريد 1300 عربة جديدة للركاب، يمثلان نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للركاب". ولفت إلى أن "القطار الأول سيصل بعد 21 شهراً وستتم تجربته لمدة 6 أشهر، وبعدها يتوالى وصول القطارات الأخرى".

وأشار الوزير إلى أن "القطارات توفر مستوى أعلى من الرفاهية والأمان للركاب من خلال توفير بعض الإمكانات مثل أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيتم تزويدها بنظام فيديو لعرض الأفلام والتعليمات من خلال شاشات عرض لكل كرسي في عربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية، إضافة إلى كاميرات مراقبة".