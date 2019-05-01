شكرا لقرائتكم السوق الاول الرابح الوحيد في بورصة الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 20 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 17:36

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الثلثاء) ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 6 في المئة الى 19 مليون دينار في مقابل 18 مليوناً السابق بينما هبطت الكمية المتداولة 0.5 في المئة الى 84.4 مليون سهم في مقابل 85 مليون، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 24 في المئة الى 4038 صفقة في مقابل 5312 صفقة.



Advertisements

صاحب ذلك تحقيق مؤشر السوق الاول الزيادة الوحيدة، بلغت 0.08 في المئة الى 6047 نقطة في مقابل 6042 نقطة أمس، وهبط مؤشر السوق الرئيس 1.01 في المئة تعادل 49 نقطة الى 4829 نقطة في مقابل 4878 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق العام 0.22 في المئة الى 5630 نقطة.

وحل سهم « وطني » في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 1.09 في المئة، وصولاً إلى 930 فلس، من تداول 3.4 مليون سهم، حقق بها أكبر سيولة في البورصة بلغت 3.15 مليون دينار.

وسجل سهم « أجيليتي» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 1.88 في المئة، هبوطا إلى 730 فلس، من تداول 1.8 مليون سهم، قيمتها 1.32 مليون دينار، نُفذت من خلال 160 صفقة.

وحقق سهم « خليج ب» ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 2.56 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.33 في المئة الى 604 فلس، من تداول 8.4 مليون سهم.