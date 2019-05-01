شكرا لقرائتكم بورصة قطر تسجل تراجعاً في الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 21 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 16:49

سجلت بورصة قطر خلال تعاملات اليوم (الثلثاء) تراجعا في معدلات الاداء، صاحب ذلك تحقيق 60 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 27 شركات من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة أخرى، واستقرت 3 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 584 بليون ريال بزيادة 1.4 بليون نستبها 0.24 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعاً في الاداء، إذ هبطت قيمة الاسهم المتداولة 21 في المئة الى 215 مليون ريال في مقابل 271 مليونا وتراجعت الكمية المتداولة 24 في المئة الى 11.4 مليون سهم، في مقابل 15 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 1 في المئة الى 5706 صفقات في مقابل 5667 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.16 في المئة من قيمته تعادل 17 نقطة صعودا الى 10377 نقطة في مقابل 10360 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 0.76 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 4 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر النقل لليوم الثاني بخسارة 0.69 في المئة الى 2445 نقطة، تلاه مؤشر التأمين الخاسر 0.66 في المئة الى 3304 نقاط، ثم ﻣﺅﺷﺭ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ - ﺍﻟﺳﻌﺭﻯ بخسارة نسبتها 0.07 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت 7 قطاعات، تصدرها مؤشر العقارات المرتفع 0.87 في المئة تعادل 16 نقطة الى 1906 نقاط، تلاه مؤشر الصناعة بزيادة 0.54 في المئة ، ثم مؤشر الاتصالات الصاعد 0.37 في المئة الى 9333 نقطة، تبعه مؤشر جميع الاسهم بزيادة 0.19 في المئة.