ترسية عقد إنشاء منجمي ومصنع منصورة ومسرة لإنتاج الذهب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة معادن للذهب ومعادن الأساس، المملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، عقد ترسية تطوير منجمي منصورة ومسرة وإنشاء مصنع تابع لهما لإنتاج الذهب على مجموعة أوتوتك ولارسن وتوبرو العالمية، للقيام بالأعمال الهندسية التفصيلية والإنشاءات وأعمال تجهيز ما قبل التشغيل ومساندة التشغيل، والعمل مع معادن على تدريب الكوادر الوطنية والهندسية والفنية على أعمال التشغيل والصيانة وتطوير الأداء والمحتوى المحلي لمشتريات المشروع.

ويقع منجما منصورة ومسرة في منطقة الدرع العربي الأوسط، وهي واحدة من أغنى المناطق الجيولوجية بالمعادن في المملكة.

ويعد المشروع أكبر منجم ذهب لمعادن على الإطلاق، حيث سينتج ما معدله 250 ألف أونصة من الذهب سنويا على مدار العمر الافتراضي للمنجم، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار في المنجم نحو 3.3 مليارات ريال، ما يعادل 880 مليون دولار، ومن المقرر اكتمال المشروع وبدء عملياته الإنتاجية في 2022م، وسيكون المصنع قادرا على معالجة ما يصل إلى 4 ملايين طن سنويا من الخامات الحرارية الموجودة في الرواسب المعدنية، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تجري فيها معالجة هذا النوع من خام الذهب في الشرق الأوسط.

وتواصل معادن سعيها وراء استثمارات نمو جذابة في المملكة، حيث يمثل منجما منصورة ومسرة خطوة كبيرة لمعادن ليس فقط لكونهما أكبر منجمي ذهب على الإطلاق، ولكن بسبب التحديات التقنية والفنية التي تصاحب معالجة هذا النوع من خام الذهب.

وقال الرئيس وكبير المدراء التنفيذيين لمعادن دارن ديفيس «نفخر بهذا المشروع الذي تم اكتشافه من خلال نشاطات فريق الاستكشاف في الشركة، ضمن برامج «معادن» الاستكشافية واسعة النطاق، والتي جرى الإعلان عن مضاعفتها مطلع العام الحالي».

وأضاف «يعد المشروع من العناصر المهمة في استراتيجيتنا لزيادة إنتاجنا من الذهب إلى مليون أوقية مستدامة سنويا، ومن شأن نمونا في المملكة المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن توفير الفرص الوظيفية، وجميع هذه المكتسبات تصب في تحقيق رؤية المملكة 2030».

منجما ومصنع منصورة ومسرة للذهب

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المالك

شركة معادن للذهب ومعادن الأساس

المطور

مجموعة أوتوتك ولارسن وتوبرو العالمية

الموقع

منطقة الدرع العربي الأوسط

إجمالي الاستثمار

3.3مليارات ريال