هيئة الاستثمار وأرامكو تتفاهمان لتسويق فرص النفط والغاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

وقعت الهيئة العامة للاستثمار وشركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم بهدف تمكين البيئة الاستثمارية في المملكة ودعم وتسويق الاستثمارات المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات.

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وقالت هيئة الاستثمار في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر أمس «سنعمل بالتعاون مع @Saudi_Aramco على تعزيز بيئة المملكة الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتسويق الفرص الاستثمارية في النفط والغاز والبتروكيماويات».

وتهدف المذكرة إلى التعاون والمشاركة في توطين السلع والخدمات، إضافة إلى التعاون في تقديم ورش عمل مشتركة للتعريف بالفرص الاستثمارية وفتح قناة للتواصل من أجل تسريع عملية الحصول على الرخص الاستثمارية والتنسيق لتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمارات، مما يسهم في دعم أهداف برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة «اكتفاء» لرفع نسبة المحتوى المحلي في السلع والخدمات.

أبرز أهداف المذكرة: