مكافحة الفساد تبحث مجالات التعاون مع صندوق النقد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

بحث رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور خالد المحيسن بمقر الهيئة في مدينة الرياض أمس، مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى المملكة تيم كالين وعدد من المختصين، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون بين «نزاهة» وصندوق النقد الدولي.

واطلع الوفد على أهم الإجراءات التي تقوم بها «نزاهة» في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما استمع المحيسن إلى تجربة صندوق النقد الدولي في هذا المجال.

Advertisements

تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة، من الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية،وغير الحكومية في هذا المجال.

حضر اللقاء من جانب الهيئة النائب لحماية النزاهة الدكتور بندرأباالخيل وعدد من المختصين.

أهداف اللقاء: