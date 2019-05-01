شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.29% خاسرا عدد 27.07 نقطة ليصل إلى مستوى 9277.13 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 48.9 مليون سهم بقيمة 962 مليون ريال، وارتفعت أسهم 55 شركة، فيما تراجعت 111 شركة. Advertisements وهبط 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.62%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.68%، فقطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.18%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.40%.

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