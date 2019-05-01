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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-5-2019 واستقرار العملة الأمريكية بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقر سعر الدولار، اليوم الأربعاء الموافق عطلة عيد العمال، 1-5-2019، على مستوى كافة البنوك، عند سعر ختام تعاملات أمس الثلاثاء.
بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى الآن، فى آخر تعاملات البنك، 17.12 جنيه للشراء، و 17.22 جنيه للبيع.
فيما سجل السعر فى البنك التجارى الدولى، 17.10 جنيه للشراء، و 17.20 جنيه للبيع.
وفى عدد آخر من البنوك، فى مقدمتها البنك المركزى، الذى يعلن متوسط أسعار العملات فى السوق المحلى مقابل العملة المصرية، جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى...
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.10 جنيه للشراء
17.24 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.10 جنيه للشراء
17.20 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.12 جنيه للشراء
17.22 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك البركة
17.13 جنيه للشراء
17.23 جنيه للبيع
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