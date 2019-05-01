تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والعقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% خاسرة عدد 27.17 نقطة، ليصل إلى مستوى 10349.63 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 7 ملايين سهم بقيمة 97.5 مليون ريال قطرى عبر 2605 صفقة، وارتفع 15 سهما، وانخفض 22 سهما، واستقرت 3 أسهم.
وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.87%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.04%.
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