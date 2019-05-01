شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط هبوط 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.51% خاسرا عدد 14.16 نقطة ليصل إلى مستوى 2752.94 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 59.9 مليون سهم محققة ما قيمته 95.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1079 صفقة لـ28 سهما، وارتفع 18 سهما، فيما انخفض 7 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.90%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.16%، فقطاع السلع بنسبة 0.74%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10.67%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.89%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 5.35%، ثم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.12%.