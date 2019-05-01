شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 1-5-2019 واستقرار جماعى بسبب عطلة عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار العملات، اليوم الأربعاء 1-5-2019، استقرارا بشكل جماعى عند ختام تعاملات الأمس، ونظرا لأن اليوم يوافق عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، استقرت أسعار العملات ولم تتغير عما سجلته فى سعر إغلاق تعاملات البنوك أمس الثلاثاء.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، جاءت أسعار العملات اليوم الأربعاء، طبقا لسعر إغلاق الأمس الذى استقرت عليه، كالتالى:

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الثلاثاء، والذى سجل خلاله، 17.12 جنيه للشراء، 17.22 جنيها للبيع، وفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، فيما بلغ سعر صرف الدولار فى بنك البركة، 17.13 جنيها للشراء، و 17.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.10 جنيه للشراء

17.24 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.10 جنيه للشراء

17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

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17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك البركة

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، عند سعر إغلاق الأمس، والذى بلغ خلاله، 19.13 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع، طبقا لأسعار البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، عند ختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى فى سعر إغلاق تعاملات الأمس، بلغ "الاسترلينى" 22.13 جنيه للشراء، و 22.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.56 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، عند ختام تعاملات الأمس، مسجلا فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 56.23 جنيه للشراء، 56.60 جنيه للبيع.