3 مزايا لحاجزي شقق محدودي الدخل في الإعلان 11.. تعرف عليها

آمنة عبدالعظيم

أكدت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن حاجزى شقق الإعلان الحادى عشر سيحصلون على عدة مزايا مقارنة بالحاجزين فى الإعلانات السابقة خاصة التاسع والعاشر.

وأضافت "عبدالحميد" فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن حاجزى شقق الإعلان الحادى عشر سيحصلون على دعم أكبر بــ 15 ألف جنيه من حاجزى الإعلان التاسع، برغم ثبات سعر الشقة ونفس المساحة، ويحصلون على خصم سعر بقيمة 41 ألف جنيه لنفس المساحة 90 مترا مربعا مقارنة بحاجزى الإعلان العاشر.

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان...