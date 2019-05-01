شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الرقمية الايتكوين تستأهل أولى جلسات الشهر على تراجع يفوق الواحد بالمائة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت اللايتكوين بما يفوق الواحد بالمائة أو بنحو 1$ اليوم الأربعاء مع انطلاق تداولات شهر أيار/مايو الجاري وذلك ضمن عمليات تصحيحية عقب تحقيقها بالأمس مكاسب فاقت العشرة بالمائة موضحة أفضل أداء يومي لها منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي حينما حققت مكاسب بنحو السبعة وعشرين بالمائة وعكست أفضل أداء يومي لها في شهرين آنذاك عقب الإعلان عن شراكة لايتكوين مع شركة تطوير البرمجيات بيام لاستكشاف بروتوكول جديد يسمى "ميمبلي-ويمبلي" من شأنه تحسين الخصوصية والتوسع.

وفي تمام الساعة 05:04 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.28% إلى مستويات 77.277$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 78.322$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 76.786$، بينما حققت الأعلى لها عند 79.425$، وتبلغ القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة حالياً نحو 4.56$ مليار.

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هذا ونود الإشارة لكون مكاسب اللايتكوين في جلسة أمس الثلاثاء محت خسائر مطلع هذا الأسبوع لتعد حالياً بصدد أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع مع ارتفاعها بما يفوق السبعة بالمائة وتعد أيضا بصدد إنهاء أطول مسيرات خسائر أسبوعية لها في ستة أشهر، كما ساهمت مكاسب جلسة الأمس في ارتفاع العملة الرقمية المشفرة خلال نيسان/أبريل بأكثر من سبعة وعشرين بالمائة، لتعكس ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها منذ عام 2017.

ويذكر أن اللايتكوين كانت قاب قوسين أو أدنى في الثالث من نيسان/أبريل من مستويات 100$ عقب ارتفاعها في مطلع الشهر الماضي بأكثر من خمسين بالمائة وتضاعف قيمتها السوقية آنذاك، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية خلال الآونة الأخيرة وبالأخص عقب أعرب لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية في وقت سابق من الشهر الماضي عن رغبتها في حظر تعدين البتكوين مرجيه ذلك لجعل العالم أكثر أماناً، مع العلم أن أكثر من ثلثي عمليات التعدين على البتكوين عالمياً تجرى في الصين.

وتلي ذلك تطرق المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لكون التكنولوجيا المالية الجديدة مثل العملات المشفرة تؤدي لعدم الاستقرار المالي، وصولاً إلى أثارت المدعي العام في نيويورك شكوكاً حيال استقرار عملة تيثير في أعقاب التحقيقات التي تطرقت إلى اشتراك مشغلي منصة التداول بيتفينكس التي تسيطر على العملة المشفرة تيثير في العمل على إخفاء الخسارة البالغة 850$ مليون من أموال العملاء والشركات لديهم، بالإضافة إلى التقرير التي تطرقت لكون الحكومة الهندية تفكر في حظر تداولات العملات الرقمية بشكل كامل.