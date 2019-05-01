شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفضة متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 04:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.36% لتتداول حالياً عند 14.93$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.98$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.50 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في قرابة عامين مقارنة بالافتتاحية عند 97.53.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 181 ألف وظيفة مضافة مقابل 129 ألف وظيفة مضافة في آذار/مارس، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

كما تتطلع الأسواق لصدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 52.4 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي والقراءة السابقة لشهر آذار/مارس، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.0 مقابل 55.3 في آذار/مارس.

وصولاً إلى القرارات والتوجهات المرتقبة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عقب انقضاء اجتماعها الذي بدأ بالأمس وينقضي في تمام الساعة 06:00 مساءاً بتوقيت جرينتش وسط التوقعات ببقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند ما بين 2.25% و2.50% والعمل على تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.

Advertisements

ومن المرتقب أيضا أن نشهد عقب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية والكشف عن بيان السياسة النقدية وقرار اللجنة حيال الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو النصف ساعة انطلاق فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي نوه في وقت سابق أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة وأنها سوف ترقب عن كثب التطورات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم وتأثره بالتحديات الخارجية.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين إلى تطورات المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم عقب توجه الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن موشين بالأمس إلى بكين واجتماعهم مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سيرأس بدوره وفداً صينياً سيزور واشنطون لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية في الثامن من أيار/مايو المقبل.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بتقدم المحادثات التجارية مع الصين في نهاية الأسبوع مع إعلانه عن استضافة البيت الأبيض للرئيس الصيني شي جينبينج لاحقاً لإتمام اتفاق التجاري بين البلدين، الأمر الذي عزز الآمال في توصل واشنطون وبكين لاتفاق تجاري يجنبهم حوض حرب تجارية، وفي أعقاب أعرب الرئيس الصيني عن كون بلاده لن تخفض سعر صرف عملتها اليوان وستلغي الدعم المالي الحكومي للشركات العامة.

على الصعيد الأخر، فقد تطرق بيان شركة فريسنيلو التي تعد أكبر منتج للفضة في العالم في وقت سابق من الشهر الجاري إلى انخفض إنتاجها خلال الربع الأول من هذا العام إلى 13.1 مليون أونصة أي بواقع 15% عن ما كان عليه في الربع الأول من 2018 عند 15.4 مليون أونصة، وذلك نظراً لتدني جودة الخام وتراجع كميات الفضة التي يتم استخلاصها من الخام في أكبر مناجم الشركة فريسنيلو وكل من منجم ساوسيتو وسان جوليان.

ويذكر أن منتج رئيسي أخر للفضة شركة إنديفور سيلفر أعلنت مؤخراً عن تراجع موسع في إنتاجها للفضة 21% في الربع الأول إلى 1.07 مليون أونصة مقابل 1.35 مليون أونصة في الربع الأول من 2018، وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة برادفورد كوك في بيان صحفي "عادتاً ما تبدأ المناجم الأربعة ببطء كل عام مع تركيزنا على استثماراتنا السنوية في رأس المال، ثم يتحسن الإنتاج مع عمل المناجم على تحقيق الخطط السنوية الرئيسية".