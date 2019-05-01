شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اليورو من الأدنى لها في قرابة عامين أمام الدولار والأنظار اجتماع اللجنة الفيدرالية والمؤتمر الصحفي لباول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابع على التوالي من الأدنى له منذ 30 من أيار/مايو من 2017 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وسط عطلة عيد العمال هناك وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1217 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1215، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1220، بينما حقق الأدنى له عند 1.1211.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 181 ألف وظيفة مضافة مقابل 129 ألف وظيفة مضافة في آذار/مارس، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

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كما تتطلع الأسواق لصدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 52.4 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي والقراءة السابقة لشهر آذار/مارس، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.0 مقابل 55.3 في آذار/مارس.

وصولاً إلى القرارات والتوجهات المرتقبة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عقب انقضاء اجتماعها الذي بدأ بالأمس وينقضي في تمام الساعة 06:00 مساءاً بتوقيت جرينتش وسط التوقعات ببقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند ما بين 2.25% و2.50% والعمل على تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.

ومن المرتقب أيضا أن نشهد عقب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية والكشف عن بيان السياسة النقدية وقرار اللجنة حيال الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو النصف ساعة انطلاق فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي نوه في وقت سابق أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة وأنها سوف ترقب عن كثب التطورات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم وتأثره بالتحديات الخارجية.