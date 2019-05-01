شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في عامين والأنظار على المخزونات الأمريكية واجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار خام نيمكس في نطاق ضيق مائل نحو التراجع بينما ارتفعت أسعار خام برنت خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكي لمخزونات النفط والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى 1.3 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 04:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 حزيران/يونيو 0.08% لتتداول عند مستويات 63.35$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.40$ للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 تموز/يوليو 1.11% لتتداول عند 72.80$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 71.94$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.50 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في قرابة عامين مقارنة بالافتتاحية عند 97.53.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 181 ألف وظيفة مضافة مقابل 129 ألف وظيفة مضافة في آذار/مارس، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

كما تتطلع الأسواق لصدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 52.4 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي والقراءة السابقة لشهر آذار/مارس، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.0 مقابل 55.3 في آذار/مارس.

وصولاً إلى القرارات والتوجهات المرتقبة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عقب انقضاء اجتماعها الذي بدأ بالأمس وينقضي في تمام الساعة 06:00 مساءاً بتوقيت جرينتش وسط التوقعات ببقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند ما بين 2.25% و2.50% والعمل على تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين إلى تطورات المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم عقب توجه الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن موشين بالأمس إلى بكين واجتماعهم مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سيرأس بدوره وفداً صينياً سيزور واشنطون لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية في الثامن من أيار/مايو المقبل.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أظهر استطلاع رأي لوكالة رويترز حيال منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وإنتاجها، أن إنتاج المنظمة النفطي تراجع خلال الشهر الماضي بواقع 90 ألف برميل إلى 30.23 مليون برميل يومياً والذي يعد أدنى مستوياته منذ 2015، مع التطرق لكون التزام أوبك باتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط وصل إلى 145% مقابل 132% في آذار/مارس الماضي، وأن ذلك التراجع الإنتاجي جاء من قبل إيران وفنزويلا، بينما ارتفع الإنتاج في نيجيريا وأن كل من ليبيا والمملكة العربية السعودية عملوا على زيادة إنتاجهم الشهر الماضي.

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وفي نفس السياق، فقد نوه أيضا أمس الثلاثاء وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أن أوبك وحلفائها المنتجين للنفط وعلى رأسهم روسيا، قد يقوموا بتمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج العالمي للنفط والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام، إلى النصف الثاني من العام الجاري وذلك من أجل استعادة التوازن بالأسواق.

كما أفاد المهندس خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر لدى عالمياً ولدى أوبك، لن تقوم بزيادة إنتاجها النفطي وسوف تلتزم بحدود الإنتاج النفطي المحددة وفقاً لاتفاق أوبك لخفض إنتاج، وفي سياق أخر، أعرب الفالح أيضا أن بلاده لديها استعداد لتلبية طلب مستهلكي النفط عقب انقضاء أجل إعفاءات واشنطون من تطبيق عقوباتها الاقتصادية على قطاع النفط الإيراني.

وفي المقابل، أفاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده ستواصل تصدير النفط على الرغم من تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة علي طهران، معرباً أن قرار الولايات المتحدة بضرورة وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر قرار خاطئ وغير صحيح ولن يتم السماح بتنفيذه على أرض الواقع، موضحاً أن الأمريكيون انفسهم سيرون إن إيران ستواصل تصدير النفط خلال الفترة المقبلة وأنها قد تقوم بمنع مرور شاحنات النفط عبر مضيق هرمز في حالة محاولة الولايات المتحدة تعطيل ومنع صادرات إيران النفطية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس دعوة زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو التي طالب من خلالها الجيش الفنزويلي بالانحياز لصالحه والتخلي عن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتأيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لدعوة جوايدو التي لم تلقي صدي يذكر من قبل الجيش الفنزويلي المنحاز للرئيس الفنزويلي مادورو الذي يواجه العديد من التحديات مع تراجع الإنتاج النفطي في بلاده والذي يمثل نحو 90% من دخل فنزويلا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب الجمعة الماضية عن كونه تواصل مع منظمة أوبك وطلب من المنظمة التي تنتج نحو أربعة وأربعين بالمائة من الإنتاج العالمي للنفط ضرورة العمل على خفض أسعار النفط، موضحاً أنه توصل إلى اتفاق مع أوبك وأبلغ المنظمة أن عليها أن تعمل على خفض أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، ومضيفاً بأن أسعار البنزين ستنخفض.

وفي نفس السياق، فقد نوه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع مطلع الأسبوع لكون بلاده ستضمن وفرة المعروض النفطي بالأسواق عند انقضاء أجل الإعفاءات من تطبيق العقوبات الاقتصادية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية بحلول الثاني من أيار/مايو الجاري، وذلك مع تطرقه لكون المباحثات التجارية الأمريكية الصيني لن تتأثر بقرار واشنطون بإنهاء الإعفاءات والتي كانت الصين تتمتع بها خلال الستة أشهر الماضية.

وفي المقابل، استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً إقدام المملكة العربية السعودية على زيادة إنتاجها النفطي عقب التفعيل الكامل للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، موضحاً أن المملكة هي من دعت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً إلى الالتزام باتفاق أوبك لخفض الإنتاج، ومضيفاً أن بلاده لن تقدم على زيادة إنتاجها النفطي عقب انقضاء أجل إعفاءات واشنطون من تطبيق عقوباتها الاقتصادية قطاع النفط الإيراني.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 20 منصة إلى إجمالي 805 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 26 من نيسان/أبريل، لتعكس ثاني انخفاض أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد خلال الآونة الأخيرة استقراراً عند الأعلى له على الإطلاق عند 12.1 مليون برميل يومياً.