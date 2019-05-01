شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يرتفع على استحياء - تحليل صباحي - 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.08% بما يعادل 5.06 نقطة ، وياتي هذا الارتفاع في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 6081.83 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6274.04 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6000.00 ومستوى المقاومة 6122.00 .