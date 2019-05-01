شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز مكاسبه – تحليل صباحي – 01-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.30% بما يعادل 27.70 نقطة ، وذلك وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، ونلاحظ محاولته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 9430.00 ، طيلة ثبات الدعم 9100.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9100.00 ومستوى المقاومة 9430.00 .
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