شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له عامين والأنظار على اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 03:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.26% لتتداول حالياً عند 1,285.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,285.20$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.50 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في قرابة عامين مقارنة بالافتتاحية عند 97.53.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 181 ألف وظيفة مضافة مقابل 129 ألف وظيفة مضافة في آذار/مارس، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

كما تتطلع الأسواق لصدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 52.4 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي والقراءة السابقة لشهر آذار/مارس، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.0 مقابل 55.3 في آذار/مارس.

وصولاً إلى القرارات والتوجهات المرتقبة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عقب انقضاء اجتماعها الذي بدأ بالأمس وينقضي في تمام الساعة 06:00 مساءاً بتوقيت جرينتش وسط التوقعات ببقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند ما بين 2.25% و2.50% والعمل على تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.

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ومن المرتقب أيضا أن نشهد عقب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية والكشف عن بيان السياسة النقدية وقرار اللجنة حيال الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو النصف ساعة انطلاق فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي نوه في وقت سابق أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة وأنها سوف ترقب عن كثب التطورات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم وتأثره بالتحديات الخارجية.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين إلى تطورات المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم عقب توجه الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن موشين بالأمس إلى بكين واجتماعهم مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سيرأس بدوره وفداً صينياً سيزور واشنطون لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية في الثامن من أيار/مايو المقبل.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بتقدم المحادثات التجارية مع الصين في نهاية الأسبوع مع إعلانه عن استضافة البيت الأبيض للرئيس الصيني شي جينبينج لاحقاً لإتمام اتفاق التجاري بين البلدين، الأمر الذي عزز الآمال في توصل واشنطون وبكين لاتفاق تجاري يجنبهم حوض حرب تجارية، وفي أعقاب أعرب الرئيس الصيني عن كون بلاده لن تخفض سعر صرف عملتها اليوان وستلغي الدعم المالي الحكومي للشركات العامة.

ونود الإشارة لكون الخبراء لدى مصرف ستاندرد تشارترد أعربوا مؤخراً عن توقعاتهم بارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى نحو أعلى مستوى حققه العام الماضي إلى 1,365$ للأونصة وذلك بعد أن اقتربت أسعاره من مرحلة ذروة البيع وتراجعها للأدنى لها هذا العام مؤخراً، وسط الإفادة بأن أحد الافتراضات الرئيسية التي قد تدعم تعافي الأسعار هي تمسك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة الصبر وتعليقه لخطط تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

وأفاد الخبراء بأن تلك الافتراضية ترتكز على استعداد الاحتياطي الفيدرالي للركود المحتمل بحلول عام 2021، ما قد يدعم أداء الذهب الذي يعد ملاذ آمن، وذلك مع تطرقهم إلى ارتفاع مشتريات المصارف المركزية العالمية بشكل موسع وارتفاع الطلب على الذهب من قبل الصين والهند مؤخراً والذي قد يدعم أيضا بدورة الأسعار، ووفقاً لذلك يتوقعوا ارتفاع الأسعار إلى 1,365$ للأونصة وأن يكون متوسط الأسعار العام القادم 1,375$ للأونصة.