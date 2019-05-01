شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الاسترالية وتراجع الأسهم النيوزيلندية وسط تغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الأسيوية الأخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتغيب نبض التداول اليوم الأربعاء عن معظم البورصات الآسيوية بسبب عطلة عيد العمال في العديد من البلدان الآسيوية ووسط استمرار أطول عطلة في تاريخ اليابان وسط الاحتفالات هناك بتنصيب ولي العهد الياباني ناروهيتو إمبراطوراً لليابان، وظلال تلك العطلات شهدت مؤشرات الأسهم الاسترالية ارتفاعاً عقب تفوق بيانات القطاع الصناعي الاسترالي للشهر الماضي ومدعومة بمكاسب أسهم القطاع الماضي، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية عقب الكشف عن بيانات سوق العمل للربع الفصلي الماضي.

ويتطلع المستثمرين إلى تطورات المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم عقب توجه الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن موشين بالأمس إلى بكين واجتماعهم مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سيرأس بدوره وفداً صينياً سيزور واشنطون لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية في الثامن من أيار/مايو المقبل.

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كما تتطلع الأسواق أيضا في وقت لاحق اليوم للكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح حيال أسعار الفائدة وسط التوقعات بالبقاء عليها عند ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل، وصولاً إلى فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون.

هذا وقد تراجع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا بنسبة 0.54% ليخسر 53.99 نقطة ويصل إلى المستوى 9,959.84، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.69% ليربح 43.84 نقطة ويصل إلى المستوى 6,369.30.