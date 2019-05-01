شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار النيوزيلندي لأول مرة في خمسة جلسات أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 22 من نيسان/أبريل الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 02:26 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% إلى مستويات 0.6654 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6675، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6629، بينما حقق الأعلى له عند 0.6681.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق العمل للربع الأول والتي أظهرت انخفاض قراءة معدل البطالة إلى 4.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 4.3% في الربع الرابع، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 0.1%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%، وأظهر قراءة تكلفة العملة في القطاع الخاص تباطؤ النمو إلى 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.5%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 181 ألف وظيفة مضافة مقابل 129 ألف وظيفة مضافة في آذار/مارس، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

كما تتطلع الأسواق لصدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 52.4 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي والقراءة السابقة لشهر آذار/مارس، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.0 مقابل 55.3 في آذار/مارس.

وصولاً إلى القرارات والتوجهات المرتقبة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عقب انقضاء اجتماعها الذي بدأ بالأمس وينقضي في تمام الساعة 06:00 مساءاً بتوقيت جرينتش وسط التوقعات ببقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند ما بين 2.25% و2.50% والعمل على تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.

ومن المرتقب أيضا أن نشهد عقب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية والكشف عن بيان السياسة النقدية وقرار اللجنة حيال الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو النصف ساعة انطلاق فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي نوه في وقت سابق أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة وأنها سوف ترقب عن كثب التطورات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم وتأثره بالتحديات الخارجية.