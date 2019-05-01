شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدلات البطالة في نيوزيلندا خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات سوق العمل والتي أظهرت انخفاض قراءة مؤشر معدل البطالة إلى 4.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 4.3% في الربع الرابع، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 0.1% في الربع الرابع، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.5%، وأظهر قراءة تكلفة العملة في القطاع الخاص تباطؤ النمو إلى 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الرابع والتوقعات عند 0.5%.

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